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«Рома» планирует усилиться защитником «Челси» Дисаси — Footmercato

«Рома» планирует усилиться защитником «Челси» Дисаси — Footmercato
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«Рома» активно работает над трансфером защитника «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщает Footmercato.

Итальянский клуб уже контактирует и с лондонцами, и с представителями футболиста. «Синие» хотят получить за игрока не менее € 20 млн.

Аксель Дисаси ранее выступал за «Париж», «Реймс» и «Монако», а с 2023 года защищает цвета «Челси». Футболист уходил в аренду в «Астон Виллу», а вторую часть прошлого сезона провёл в «Вест Хэм Юнайтед» — также в рамках арендного договора. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В 20 матчах прошедшего сезона защитник забил один гол.

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