15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Ямаль побратался с королём Испании Филиппом VI

Видео: Ямаль побратался с королём Испании Филиппом VI
Комментарии

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль не ограничился классическим рукопожатием при приветствии короля Филиппа VI. Перед тем как выполнить «братское» рукопожатие, 19-летний футболист вытер руки об штаны.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» в соцсети VK.

Королевская семья приняла сборную Испании во дворце Сарсуэла после её возвращения с чемпионата мира – 2026 в качестве победителей турнира. Помимо Филиппа VI, на встрече присутствовали королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София.

В финале мирового первенства 2026 года испанская национальная команда победила Аргентину со счётом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес. С 90+3-й минуты «альбиселесте» играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Видео
19-летний Ямаль праздновал чемпионский титул Испании на параде в Мадриде, надев корону

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android