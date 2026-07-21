Видео: Ямаль побратался с королём Испании Филиппом VI

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль не ограничился классическим рукопожатием при приветствии короля Филиппа VI. Перед тем как выполнить «братское» рукопожатие, 19-летний футболист вытер руки об штаны.

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Королевская семья приняла сборную Испании во дворце Сарсуэла после её возвращения с чемпионата мира – 2026 в качестве победителей турнира. Помимо Филиппа VI, на встрече присутствовали королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София.

В финале мирового первенства 2026 года испанская национальная команда победила Аргентину со счётом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес. С 90+3-й минуты «альбиселесте» играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса.

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