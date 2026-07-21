«Штурм» с Худяковым в составе разгромил «Хартс» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Штурм» (Австрия) и «Хартс» (Шотландия). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала австрийская команда. Встреча состоялась на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия).

Йон Горенц-Станкович открыл счёт в матче на четвёртой минуте, Хейланд Митчелл на 50-й минуте удвоил преимущество команды, Лука Вайнхандль забил гол на 53-й минуте, а на 59-й минуте отметился Юрген Хайль. Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков отыграл весь матч.

Ответная встреча состоится 28 июля. Игра пройдёт на стадионе «Тайнкасл Парк» (Эдинбург, Шотландия). Победитель пары выйдет в третий квалификационный раунд, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен».