«Црвена Звезда» разгромила «Ларн» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Ларн» (Северная Ирландия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе Инвер Парк (Ларн, Северная Ирландия). Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Црвены Звезды» Бруно Дуарте, реализовав пенальти на 26-й минуте. На 55-й минуте полузащитник Василие Костов удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте Бруно Дуарте оформил дубль. На 85-й минуте полузащитник Мухаммед Чам Сарачевич забил четвёртый мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт – 4:0.

Ответная игра состоится 29 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Победитель пары выйдет в третий квалификационный раунд, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».