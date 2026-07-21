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Ларн – Црвена Звезда: результат матча 22 июля 2026, счет 0:4, 2-й квалификационный раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027

«Црвена Звезда» разгромила «Ларн» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Ларн» (Северная Ирландия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе Инвер Парк (Ларн, Северная Ирландия). Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Окончен
0 : 4
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Дуарте – 26'     0:2 Костов – 55'     0:3 Дуарте – 67'     0:4 Сарачевич – 85'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Црвены Звезды» Бруно Дуарте, реализовав пенальти на 26-й минуте. На 55-й минуте полузащитник Василие Костов удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте Бруно Дуарте оформил дубль. На 85-й минуте полузащитник Мухаммед Чам Сарачевич забил четвёртый мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт – 4:0.

Ответная игра состоится 29 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). Победитель пары выйдет в третий квалификационный раунд, первые матчи которого пройдут 4-5 августа, а ответные – 11 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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