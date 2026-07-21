«Челси» объявил о переходе Моргана Роджерса, вероятная сумма трансфера — € 137 млн

«Челси» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы». Контракт с 23-летним футболистом подписан до 2033 года.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобретёт Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн). По информации портала Transfermarkt, покупка хавбека является самой дорогой в истории «Челси». Предыдущий рекорд принадлежал переходу полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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