«Не подозреваем, что мы — лучшая страна». Льоренте опубликовал пост после завершения ЧМ

Защитник сборной Испании Маркос Льоренте опубликовал пост, посвящённый победе своей национальной команды в чемпионате мира 2026 года. В финале турнира Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0.

«Как замечательно, что в то время, когда в мире делается всё возможное, чтобы разделить нас, настроить друг против друга и заставить спорить обо всём на свете, 11 человек играют с мячом, чтобы напомнить нам, кто мы есть.

На несколько недель исчезли ярлыки, идеологии и внутренние распри. Осталась лишь единая страна, которая вместе празднует, страдает и переживает эмоции.

Как же здорово видеть Испанию такой, пусть даже ненадолго. Мы даже не подозреваем, что мы, чёрт возьми, лучшая страна!

Да здравствует Испания!» — написал Льоренте на своей странице в социальной сети.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.