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Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 21 июля

Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 21 июля
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Во вторник, 21 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня прошли 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, результаты матчей на 21 июля:

«Иберия 1999» – «Слован» Братислава — 0:2;
«Мьельбю» – «Линкольн» — 3:0;
«Арарат-Армения» – «Шэмрок Роверс» — 2:0;
«Сабах» – «КуПС» — 1:0;
«Орхус» – «Лех» Познань — 1:4;
«Фенербахче» – «Гурник» — 1:0;
«Тун» – «Динамо» Загреб — 1:1;
«Штурм» – «Хартс» — 4:0;
«КИ Клаксвик» – «Кауно Жальгирис» — 0:0;
«Викингур» – «Хапоэль» Беэр-Шева — 2:1.
«Ларн» – «Црвена Звезда» — 0:4.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен».

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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