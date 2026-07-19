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Владислав Радимов назвал главного фаворита чемпионата мира — 2030

Владислав Радимов назвал главного фаворита чемпионата мира — 2030
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Испанию главным фаворитом ЧМ‑2030.

«Не стоит забывать, что сборная Испании также является действующим победителем Олимпийских игр. И сейчас эти молодые футболист придут на смену тем, кто постарше. И я думаю, что Испанию уже сейчас можно назвать главным фаворитом ЧМ‑2030. Тем более, он пройдёт у них дома.

У испанцев всё время тренеры с харизмой. И человек, у которого есть контакт с командой. Сборная — это прежде всего контакт с футболистами. Если ты его находишь, то у тебя получается коллектив», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

ЧМ-2030 впервые в истории примут сразу шесть стран. В честь 100-летия турнира матчи открытия пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а основная часть турнира – в Испании, Португалии и Марокко.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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