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Морган Роджерс поделился эмоциями от перехода в «Челси»

Морган Роджерс поделился эмоциями от перехода в «Челси»
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Новоиспечённый полузащитник «Челси» Морган Роджерс высказался о переходе в лондонский клуб из «Астон Виллы».

«Я так взволнован. Для меня «Челси» — самый большой клуб в Лондоне, и я восхищался им с детства. Очень рад этому проекту с его новым тренером, с имеющимися футболистами и с направлением движения клуба. Именно поэтому я здесь, и мне не терпится приступить к работе», — приводит слова Роджерса пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобретёт Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн). В прошедшем клубном сезоне полузащитник провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

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