В «Родине» рассказали о задачах на дебютный сезон в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о задачах команды в дебютном сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мы не ставили задач какой‑то массовой селекции, не собирались менять команду. Просто ждём тех, которых планировали. Нужно не паниковать, не суетиться, а спокойно дождаться тех, кто тебе нужен.

Попадание в топ‑5 или борьбу за чемпионство оставьте тем, кто в РПЛ уже освоился. У «Родины» будет дебютный сезон. Поэтому пока конкретных задач нет, но намеченный путь всё же имеется. Мы задачу скорректируем для себя позже и, может быть, она будет иметь какое‑то турнирное обрамление», — сказал Зинин в эфире «Матч ТВ»