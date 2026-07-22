«Реал» изменил позицию насчёт Родри и готов купить его — де Мон

Мадридский «Реал» изменил позицию относительно возможной покупки полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Клуб прошёл путь «от полного нежелания подписывать игрока до желания участвовать в сделке». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на странице в социальной сети X.

По информации источника, «сливочные» не столкнутся с проблемами при согласовании условий личного контракта с 30-летним футболистом. Родри «выполнит свою часть сделки» с целью перехода в «Реал». Подчёркивается, что «Королевский клуб» заплатит «Манчестер Сити» только «справедливую» цену за чемпиона мира – 2026.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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