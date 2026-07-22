Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира — 2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) с гордостью объявляет, что Лионель Месси из Аргентины был назван лучшим игроком чемпионата мира — 2026 по версии IFFHS — это высшая индивидуальная награда, присуждаемая нашей федерацией самому выдающемуся игроку турнира. Эта награда определяется на основе общего индекса эффективности IFFHS — строгой, основанной на данных методологии, включающей взвешенные оценки матчей, голы, голевые передачи и влияние в плей-офф на протяжении всего выступления игрока на чемпионате мира. После исчерпывающего анализа каждого выступления, зафиксированного на чемпионате мира 2026 года, вердикт однозначен.

Цифры, лежащие в основе этого признания, по любым меркам просто невероятны. Месси принял участие во всех 7 матчах сборной Аргентины, проведя на поле 626 минут на самом высоком уровне международных соревнований. За это время он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи — в сумме 12 прямых голевых моментов, что определило судьбу сборной Аргентины на каждом этапе турнира. Его средний рейтинг 8,33 за семь матчей — это не результат единичного блестящего выступления, это показатель стабильного мастерства, которое он демонстрировал с начала группового этапа до финального свистка в самых важных матчах турнира. Именно эта стабильность под давлением — количественно оценённая с помощью взвешенной рейтинговой системы IFFHS — отличает достойного обладателя награды от просто выдающегося игрока.

Вклад Месси на всех этапах плей-офф был неотъемлемой частью продвижения Аргентины по турниру, и его совокупный индексный балл по всем взвешенным критериям превзошёл показатели всех остальных игроков, оцениваемых на чемпионате мира 2026 года. Комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и достоверностью статистики, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок по версии IFFHS — не по мнению, не по репутации, а по неоспоримому авторитету данных», — сказано на официальном сайте IFFHS.