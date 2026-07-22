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«Падение великих — это радость посредственных». Мартинес опубликовал пост после ЧМ-2026

«Падение великих — это радость посредственных». Мартинес опубликовал пост после ЧМ-2026
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес опубликовал пост, посвящённый завершению чемпионата мира 2026 года. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«С тяжёлым сердцем я говорю, что не смог завоевать заслуженный кубок, но испытываю огромную гордость за эту сборную, за моих товарищей по команде, тренерский штаб, руководство, медицинский персонал, поваров, менеджеров по экипировке и за каждого человека, причастного к тому, чтобы всё прошло гладко. И прежде всего за вас, кто послал нам свою любовь, свою силу, ту страсть, которая нам помогала.

Я хочу поздравить Испанию с заслуженным титулом.

И нашему народу я хочу сказать, что результат не определяет пройденный нами путь. Мы преодолели трудности, мы сделали невозможное возможным, и мы никогда не искали оправданий, а только находили причины продолжать. Мы защищали свои цвета далеко за пределами поля и разделили незабываемые моменты с национальной командой, вместе с нашими семьями и при непоколебимой поддержке всех аргентинцев. Для меня всегда будет огромной честью представлять вас.

Помните, что падение великих — это радость посредственных. Спасибо вам всем огромное. Давайте позаботимся о нашей стране.

Я люблю тебя, Аргентина!» — написал Мартинес на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.

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