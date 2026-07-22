15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубарси: Месси — мой кумир, мне не нравится видеть, как он проигрывает

Кубарси: Месси — мой кумир, мне не нравится видеть, как он проигрывает
Комментарии

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями от игры против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира — 2026 (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Месси — мой кумир, и мне не нравится видеть, как он проигрывает. Я никогда раньше не встречался с Месси лицом к лицу. Когда я поприветствовал его в раздевалке, подумал: «Неужели это правда?»

После этого ты выходишь на поле, работаешь и пытаешься победить. Могу сказать, что мы обыграли команду Месси. Я на седьмом небе от счастья. Для меня большая честь играть с ним на одном поле», — приводит слова Кубарси Olé со ссылкой на COPE.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентинский журналист поделился информацией, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ

Огромная футболка Месси в небе над его родным городом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android