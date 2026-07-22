Кубарси: Месси — мой кумир, мне не нравится видеть, как он проигрывает

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями от игры против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира — 2026 (1:0).

«Месси — мой кумир, и мне не нравится видеть, как он проигрывает. Я никогда раньше не встречался с Месси лицом к лицу. Когда я поприветствовал его в раздевалке, подумал: «Неужели это правда?»

После этого ты выходишь на поле, работаешь и пытаешься победить. Могу сказать, что мы обыграли команду Месси. Я на седьмом небе от счастья. Для меня большая честь играть с ним на одном поле», — приводит слова Кубарси Olé со ссылкой на COPE.

Материалы по теме Аргентинский журналист поделился информацией, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ

Огромная футболка Месси в небе над его родным городом: