Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис в соцсетях поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис обратился к болельщикам после победы своей национальной команды на чемпионате мира — 2026. В решающем матче испанцы со счётом 1:0 переиграли сборную Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Я бы хотел поблагодарить вас за вашу поддержку на протяжении всего чемпионата мира. Спасибо всем в «ПСЖ». Вперёд, Париж!» — сказал Руис в видео, опубликованном на странице «ПСЖ» в социальной сети X.

По итогам прошлого сезона Руис выиграл с парижанами Лигу чемпионов УЕФА и ряд других трофеев.