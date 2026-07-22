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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис в соцсетях поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис в соцсетях поблагодарил болельщиков за поддержку
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Полузащитник сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис обратился к болельщикам после победы своей национальной команды на чемпионате мира — 2026. В решающем матче испанцы со счётом 1:0 переиграли сборную Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я бы хотел поблагодарить вас за вашу поддержку на протяжении всего чемпионата мира. Спасибо всем в «ПСЖ». Вперёд, Париж!» — сказал Руис в видео, опубликованном на странице «ПСЖ» в социальной сети X.

По итогам прошлого сезона Руис выиграл с парижанами Лигу чемпионов УЕФА и ряд других трофеев.

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