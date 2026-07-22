Ольмо обратился к болельщикам после победы сборной Испании на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании, чемпион мира – 2026 Даниэль Ольмо на странице в социальной сети X поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку на мировом первенстве.

«Эта вторая звезда не может существовать без вас всех. День, который мы запомним на всю жизнь. Спасибо вам за всю вашу любовь, и что вы всегда были с нами. Вперёд, Испания!» — написал Ольмо.

В финале мирового первенства 2026 года испанская национальная команда победила Аргентину со счётом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес. С 90+3-й минуты «альбиселесте» играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса.

Материалы по теме Ольмо рассказал о диалоге с Пуйолем перед финалом ЧМ-2026

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни: