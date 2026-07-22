«Если не начнёт работать на команду, то никогда не возьмёт «Золотой мяч». Лебёф — о Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф заявил, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе не выиграет «Золотой мяч», пока не начнёт играть на команду.

«Я не большой поклонник «Золотого мяча». Мне не нравятся индивидуальные награды в командном виде спорта. Но Килиан Мбаппе — выдающийся футболист с огромным талантом и невероятной уверенностью в себе. Если не начнёт работать на команду, то никогда не возьмёт «Золотой мяч», потому что его команда никогда ничего не выиграет. В этом и заключается проблема на уровне Лиги чемпионов и чемпионатов мира. «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» выигрывают Лигу чемпионов благодаря командной игре, когда каждый выкладывается ради другого. Возможно, он изменил своё отношение, и, может быть, в «Реале» это сработает. Если он хочет выиграть «Золотой мяч», ему нужно помогать своим партнёрам по команде», — приводит слова Франка Лебёфа Freebets.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.