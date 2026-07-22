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В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ

В РФС прокомментировали информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ
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Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал информацию об угрозе трансферного бана для российских клубов.

«В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА, клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Во-вторых, никакого массового бана не существует. Регламент не предусматривает коллективной ответственности — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие», — приводит слова Дьякова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что команды РПЛ могут получить запрет на регистрацию игроков из-за невозможности переводов денежных средств в Европу. Также ФИФА наложила запрет на «Ахмат» по регистрации новых футболистов.

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