Инфантино обратился к сборной Испании после титула на ЧМ-2026
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал обращение к чемпиону мира 2026 года сборной Испании.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
«Спустя 16 лет после завоевания трофея в ЮАР Испания снова стала чемпионом мира. Испанский футбол открывает новую золотую главу в своей истории, и это достижение запомнится поколениям. Празднуйте вместе со своими семьями, болельщиками и своей страной. Вы заслужили своё место в истории», — написал Инфантино на своей странице в социальной сети.
В финале ЧМ-2026 Испания одолела Аргентина со счётом 1:0 в дополнительное время. Для «Фурия Роха» это второй подобный титул в истории после турнира 2010 года в ЮАР.
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