«Астон Вилла» попрощалась с Морганом Роджерсом

«Астон Вилла» в своём официальном аккаунте в социальной сети Х попрощалась с нападающим Морганом Роджерсом, который покинул команду и перешёл в лондонский «Челси».

«Астон Вилла» может подтвердить, что Морган Роджерс перешёл в «Челси» на постоянной основе. С момента перехода из «Мидлсбро» в 2024 году полузащитник стремительно набирал популярность и помог «Вилле» выиграть Лигу Европы УЕФА в прошлом сезоне, забив третий гол в финале в Стамбуле. За время выступлений за клуб он также впервые сыграл за сборную Англии и представлял свою страну на чемпионате мира по футболу 2026 года, где «Три льва» заняли третье место. Игрок с безупречным поведением и преданностью делу, Морган покидает «Астон Виллу» с наилучшими пожеланиями от всех сотрудников футбольного клуба как в отношении его службы клубу, так и в отношении его будущей карьеры. Он навсегда останется важной частью наших недавних великих достижений и воспоминаний», — написано в официальном аккаунте «Астон Виллы» в социальной сети Х.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобрёл Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн). По информации портала Transfermarkt, покупка хавбека является самой дорогой в истории «Челси».

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.