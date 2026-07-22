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В Испании готовят новый контракт для Луиса де ла Фуэнте — AS

В Испании готовят новый контракт для Луиса де ла Фуэнте — AS
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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лоусан намерен сохранить Луиса де ла Фуэнте на посту главного тренера национальной команды до чемпионата мира 2030 года. В ближайшее время стороны планируют начать переговоры о новом соглашении.

«Можно сказать, что де ла Фуэнте останется с нами надолго. Именно я занимался его предыдущим продлением контракта. Тогда мне выпала честь оформить важное, необходимое и справедливое соглашение. Теперь наша задача — по возможности улучшить его условия и продлить сотрудничество. Я горжусь тем, как Луис помог нам тогда прийти к соглашению. В 2030 году нас ждёт историческое событие, и мы хотели бы, чтобы Луис стал его частью», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Действующее соглашение Луиса де ла Фуэнте рассчитано до окончания чемпионата мира 2026 года. Под его руководством сборная Испании стала чемпионом Европы и выиграла чемпионат мира среди национальных команд.

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