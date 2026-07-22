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«Меня это очень раздражало». Чемпион мира 1998 года раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ

«Меня это очень раздражало». Чемпион мира 1998 года раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ
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Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю подверг критике затянувшееся шоу в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. Напомним, в решающем матче турнира сборная Испании взяла верх над командой Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Меня это очень раздражало. Когда я иду на футбольный матч, я иду на футбольный матч! Если я хочу пойти на концерт, я иду на концерт. Я не хочу, чтобы мне что-то навязывали. Футбольный матч — это зрелище само по себе. И есть темп игры. Можно понять необходимость пить воду во время перерыва в жаркую погоду. Но когда есть кондиционеры… Мы понимаем, зачем это было сделано. Я надеюсь, что мы вернёмся к футболу прошлого, хотя и не уверен в этом, потому что здесь играет роль экономический фактор. Телевизионным компаниям тоже нужно окупать свои расходы, потому что футбол — очень дорогое удовольствие. Но это досадно, потому что темп игры — это то, что обязательно нужно соблюдать: два тайма по 45 минут, 15-минутный перерыв — и всё!» — приводит слова Лизаразю Programme-Television.

В паузе между таймами на арене выступили Мадонна, BTS, Шакира и Джастин Бибер. В номере поп-дивы приняли участие бывшие бразильские футболисты Роналдо и Роналдиньо. Перерыв продлился 27 с половиной минут при обещанных ФИФА 17 минутах.

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