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«Астон Вилла» хочет арендовать Алехандро Гарначо у «Челси» — СМИ

«Астон Вилла» хочет арендовать Алехандро Гарначо у «Челси» — СМИ
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Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб Унаи Эмери рассматривает вариант с арендой 21-летнего футболиста уже в ближайшие дни.

Лондонцы приобрели аргентинца у «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 46 млн евро, однако в дебютном сезоне он не сумел оправдать ожидания. В 43 матчах Гарначо забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи, но так и не стал одним из лидеров команды.

Нестабильная игра сказалась и на положении форварда в сборной Аргентины. Из-за отсутствия стабильной формы он перестал получать вызовы от Лионеля Скалони и не выступает за национальную команду почти два года.

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