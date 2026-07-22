«Астон Вилла» хочет арендовать Алехандро Гарначо у «Челси» — СМИ

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб Унаи Эмери рассматривает вариант с арендой 21-летнего футболиста уже в ближайшие дни.

Лондонцы приобрели аргентинца у «Манчестер Юнайтед» прошлым летом за 46 млн евро, однако в дебютном сезоне он не сумел оправдать ожидания. В 43 матчах Гарначо забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи, но так и не стал одним из лидеров команды.

Нестабильная игра сказалась и на положении форварда в сборной Аргентины. Из-за отсутствия стабильной формы он перестал получать вызовы от Лионеля Скалони и не выступает за национальную команду почти два года.