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Появился рейтинг по приросту подписчиков в соцсетях после ЧМ-2026. Возинья — в топ-3

Появился рейтинг по приросту подписчиков в соцсетях после ЧМ-2026. Возинья — в топ-3
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Голкипер национальной команды Кабо-Верде Возинья занял вторую строчку в рейтинге футболистов по приросту аудитории в социальных сетях после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Sportico.

По информации источника, за время мирового первенства число подписчиков аккаунта Возиньи увеличилось на 29,4 миллиона человек — с 30 тысяч перед началом турнира. По этому показателю он стал вторым среди всех участников ЧМ-2026. Первое место досталось нападающему сборной Норвегии Эрлингу Холанду (+32,1 млн), чья общая аудитория достигла 72,7 млн пользователей.

Третью позицию рейтинга занял полузащитник англичан Джуд Беллингем (+12 млн). Далее следуют португалец Криштиану Роналду (+11,4 млн), испанец Ламин Ямаль (+11 млн), бразилец Неймар (+7,7 млн) и аргентинец Лионель Месси (+7,5 млн).

Напомним, сборная Кабо-Верде при участии 40-летнего вратаря дошла до стадии 1/16 финала ЧМ. В дополнительное время африканская команда проиграла будущему финалисту Аргентине со счётом 2:3.

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