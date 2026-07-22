Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о продлении контракта Собослаи с клубом

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал подписание нового контракта с клубом венгерского полузащитника Доминика Собослаи.

«Я думаю, что это, пожалуй, одна из самых важных новостей с момента моего прихода — его преданность этому клубу, продление контракта. Кроме того, он в отличной форме. Он подаёт пример на тренировках, выкладывается по полной. Я думаю, молодым игрокам стоит брать с него пример — в том, как он тренируется и участвует в соревнованиях.

И, безусловно, он должен стать одним из наших лидеров в будущем, и я с нетерпением жду, когда он присоединится к моей команде, чтобы использовать его по максимуму, помочь ему почувствовать себя комфортно и сделать так, чтобы он продолжал играть в том же духе, потому что, на мой взгляд, он провёл очень хороший прошлый сезон», — приводит слова Ираолы пресс-служба «Ливерпуля».

Официально срок нового соглашения не разглашается, но ранее инсайдер Бен Джейкобс сообщал, что договор рассчитан до 2031 года.

В прошедшем сезоне Собослаи провёл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами.