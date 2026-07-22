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«Ливерпуль» может быть продан за $ 6 млрд. Известен потенциальный покупатель — TFT

«Ливерпуль» может быть продан за $ 6 млрд. Известен потенциальный покупатель — TFT
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Руководство американской инвестиционной компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем», ведёт переговоры о продаже миноритарной доли клуба. Об этом сообщает The Financial Times.

По информации источника, покупателем может стать консорциум инвесторов во главе с Амитом Бхатией — британско-индийским бизнесменом и владельцем «Куинз Парк Рейнджерс». Сделку также поддерживает семья Миттал, владеющая крупнейшей в мире сталелитейной компанией ArcelorMittal. Отмечается, что в случае успешной сделки стоимость «Ливерпуля» превысит $ 6 млрд (€ 5,25 млрд) — это станет одной из самых высоких оценок футбольного клуба в истории.

Утверждается, что FSG уже подтвердила факт переговоров с консорциумом, однако подчеркнула, что никаких соглашений пока не достигнуто.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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