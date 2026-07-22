Морган Роджерс поделился ожиданиями от работы с Хаби Алонсо в «Челси»

Новоиспечённый полузащитник «Челси» Морган Роджерс высказался о перспективе работы с главным тренером клуба Хаби Алонсо.

«Я несколько раз общался с Хаби Алонсо. Для меня важно, прежде чем здесь оказаться, понять, какой он тренер, как он работает и каким образом хочет строить игру. Это очень хорошо совпадает с моим собственным видением футбола», — приводит слова Роджерса журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобрёл Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн).

В прошедшем клубном сезоне полузащитник провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.