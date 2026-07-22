15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Морган Роджерс поделился ожиданиями от работы с Хаби Алонсо в «Челси»

Морган Роджерс поделился ожиданиями от работы с Хаби Алонсо в «Челси»
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник «Челси» Морган Роджерс высказался о перспективе работы с главным тренером клуба Хаби Алонсо.

«Я несколько раз общался с Хаби Алонсо. Для меня важно, прежде чем здесь оказаться, понять, какой он тренер, как он работает и каким образом хочет строить игру. Это очень хорошо совпадает с моим собственным видением футбола», — приводит слова Роджерса журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобрёл Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн).

В прошедшем клубном сезоне полузащитник провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач.

Материалы по теме
«Астон Вилла» попрощалась с Морганом Роджерсом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android