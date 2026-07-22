«Барселона» начнёт переговоры по трансферу чемпиона мира Лапорта на этой неделе — Sport.es

«Барселона» в ближайшие дни начнёт переговоры по подписанию центрального защитника «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании, чемпиона мира и Европы — Эмерика Лапорта. Об этом сообщает журналист Sport.es Карлос Монфорт.

По информации источника, каталонский клуб уже связался с представителями баскского футболиста и узнал, что сам игрок заинтересован в переходе. Отмечается, что сине-гранатовым нравится связка левоногого Лапорта с Пау Кубарси из сборной Испании. Кроме того, испанский гранд привлекает стоимость 32-летнего футболиста — его отступные составляют € 15 млн.

В минувшем клубном сезоне Лапорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. На завершившемся ЧМ-2026 Эмерик был основным игроком чемпионской команды Испании, провёл все восемь матчей в старте, не отметился результативными действиями, однако вошёл в число лучших футболистов турнира.