15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» начнёт переговоры по трансферу чемпиона мира Лапорта на этой неделе — Sport.es

«Барселона» начнёт переговоры по трансферу чемпиона мира Лапорта на этой неделе — Sport.es
Комментарии

«Барселона» в ближайшие дни начнёт переговоры по подписанию центрального защитника «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании, чемпиона мира и Европы — Эмерика Лапорта. Об этом сообщает журналист Sport.es Карлос Монфорт.

По информации источника, каталонский клуб уже связался с представителями баскского футболиста и узнал, что сам игрок заинтересован в переходе. Отмечается, что сине-гранатовым нравится связка левоногого Лапорта с Пау Кубарси из сборной Испании. Кроме того, испанский гранд привлекает стоимость 32-летнего футболиста — его отступные составляют € 15 млн.

В минувшем клубном сезоне Лапорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. На завершившемся ЧМ-2026 Эмерик был основным игроком чемпионской команды Испании, провёл все восемь матчей в старте, не отметился результативными действиями, однако вошёл в число лучших футболистов турнира.

Материалы по теме
Инфантино обратился к сборной Испании после титула на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android