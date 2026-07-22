Трамп хочет выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН — The New York Post

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения главы ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The New York Post.

По информации источника, американский лидер считает, что руководитель мирового футбола обладает качествами, необходимыми для этой роли. Трамп высоко оценил способность Инфантино находить общий язык с людьми и заявил, что президента ФИФА уважают во многих странах мира. Их отношения стали заметно ближе во время подготовки и проведения чемпионата мира 2026 года.

Выборы нового генсека ООН пройдут в этом году после ухода Антониу Гутерриша. Для избрания кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности ООН,, включая пять постоянных членов с правом вето, а затем быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

«Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определённое сходство. В Организации Объединённых Наций вам приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА их более 200, и впечатляющая история Джанни показывает, что он умеет управлять подобными структурами», — приводит слова специального представителя США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли The New York Post.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и был переизбран на новый срок в 2023 году. В 2022 году при его руководстве организация отстранила российские клубы и сборные от международных соревнований после начала военной операции на Украине. Возможное выдвижение главы ФИФА на пост в ООН пока официально не подтверждено.