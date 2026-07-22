Стало известно, кого Зидан хочет видеть тренером вратарей сборной Франции

Французский специалист Зинедин Зидан, который намеревается возглавить сборную своей страны, рассматривает кандидатуру бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Фабьена Бартеза на должность тренера вратарей в своём штабе. Об этом сообщает beIN Sports со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, данное решение имеет сложности, поскольку у 53-летнего специалиста отсутствует лицензия, необходимая для тренерской работы с вратарями сборной. Отмечается, что Французская футбольная федерация (FFF) хочет видеть в тренерском штабе квалифицированных специалистов, подающих пример, и Зидан также с этим согласен, поэтому настаивает на возможности для скорейшего прохождения Бартезом требуемого курса обучения.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов УЕФА. Действующим тренером сборной Франции является Дидье Дешам, который оставит свой пост в ближайшее время после 14 лет работы.