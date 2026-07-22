«Отвратительное поведение». Джо Харт — о драке после финала ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Англии и эксперт BBC Джо Харт прокомментировал поведение игроков сборной Аргентины после финального матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1, д.в.).

«На поле был один человек, который действительно проявил класс, и это был Лионель Месси. Он пожал руки каждому из игроков сборной Испании.

Игра закончена. У них не может быть никаких претензий к тому, что произошло на поле. Отвратительное поведение. Испания полностью заслужила эту победу. На протяжении всего турнира они были просто великолепны», — приводит слова Харта BBC.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.