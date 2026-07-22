ESPN раскрыл, зачем Месси прилетел в Аргентину из Майами на частном самолёте

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в аргентинский Росарио на личном самолете. Как сообщает ESPN, после завершения чемпионата мира 2026 года и поражения в финале от Испании (0:1) футболист сначала вернулся в Майами.
По информации источника, в родном городе 39-летний футболист намеревается навестить своего 68-летнего отца Хорхе. Напомним, во время мирового первенства в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем отца Месси.
Ранее появлялись сведения о том, что нападающий с высокой долей вероятности пропустит Матч звёзд МЛС, запланированный на 29 июля.
По ходу чемпионата мира — 2026 Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.