15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN раскрыл, зачем Месси прилетел в Аргентину из Майами на частном самолёте

ESPN раскрыл, зачем Месси прилетел в Аргентину из Майами на частном самолёте
Комментарии

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в аргентинский Росарио на личном самолете. Как сообщает ESPN, после завершения чемпионата мира 2026 года и поражения в финале от Испании (0:1) футболист сначала вернулся в Майами.

По информации источника, в родном городе 39-летний футболист намеревается навестить своего 68-летнего отца Хорхе. Напомним, во время мирового первенства в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем отца Месси.

Ранее появлялись сведения о том, что нападающий с высокой долей вероятности пропустит Матч звёзд МЛС, запланированный на 29 июля.

По ходу чемпионата мира — 2026 Месси первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.

Материалы по теме
Появился рейтинг по приросту подписчиков в соцсетях после ЧМ-2026. Возинья — в топ-3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android