Жена капитана «Спартака» Зобнина сообщила о разводе с мужем после 14 лет совместной жизни

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин развёлся с женой Раминой после 14 лет совместной жизни. Об этом в соцсетях сообщила жена футболиста.

«Тяжёлый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем хочешь», — написала она на своей странице в социальных сетях.

Рамина подтвердила информацию о разводе в комментариях под своей публикацией, где одна из подписчиц задала вопрос о разводе и получила от Зобниной утвердительный ответ. Однако в данный момент этот комментарий недоступен.

Отметим, издание Mash на спорте сообщило, что пара подала заявление ещё 20 мая. Суд дал Роману и Рамине время «на подумать», но в итоге удовлетворил их просьбу 30 июня.

Знакомство пары состоялось в Тольятти, отношения они поддерживают с 2012 года. У супругов двое детей — сын Роберт (родился в 2016 году) и дочь Регина (родилась в 2019 году).