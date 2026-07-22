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Президент Ла Лиги Тебас раскрыл секрет успеха испанского футбола

Президент Ла Лиги Тебас раскрыл секрет успеха испанского футбола
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, в чём секрет успеха испанского футбола после победы национальной сборной на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это заслуга всего сообщества. Клубов с их академиями, которые были усилены и за которыми тщательно следили в последние годы. Ла Лиги — мощного, качественного и стабильного соревнования, которое дало 17 из 26 игроков, вызванных в национальную сборную. И, конечно, особенно федерации, которая знает, как отбирать и развивать национальные таланты в наших клубах», — приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.

В финальном матче чемпионата мира 2026 года Испания переиграла Аргентину (1:0 д. в.) и стала обладателем трофея во второй раз в своей истории.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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