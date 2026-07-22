Президент Ла Лиги Тебас раскрыл секрет успеха испанского футбола

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, в чём секрет успеха испанского футбола после победы национальной сборной на ЧМ-2026.

«Это заслуга всего сообщества. Клубов с их академиями, которые были усилены и за которыми тщательно следили в последние годы. Ла Лиги — мощного, качественного и стабильного соревнования, которое дало 17 из 26 игроков, вызванных в национальную сборную. И, конечно, особенно федерации, которая знает, как отбирать и развивать национальные таланты в наших клубах», — приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.

В финальном матче чемпионата мира 2026 года Испания переиграла Аргентину (1:0 д. в.) и стала обладателем трофея во второй раз в своей истории.