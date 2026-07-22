«Краснодар» намерен подписать нападающего сборной Уругвая, забившего на ЧМ-2026 — Globo

«Краснодар» проявил интерес к нападающему «Флуминенсе» и сборной Уругвая Аугустину Каноббио. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, на данный момент российский клуб не направлял официального предложения. Отмечается, что сам игрок и его представители относятся к возможному переходу в российский чемпионат без энтузиазма, что ставит под сомнение дальнейшее развитие переговоров. Утверждается, что права на футболиста также хочет приобрести «Ривер Плейт». Вингер является одним из ключевых активов «Флуминенсе», однако руководство бразильского клуба готово обсудить условия сделки по его продаже.

Каноббио выступает за команду из Рио-де-Жанейро с 2025 года. За это время он принял участие в 85 матчах, отметившись 19 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн. На завершившемся чемпионате мира 2026 года Каноббио принял участие во всех трёх матчах сборной Уругвая, забил один гол и получил красную карточку во встрече с действующими чемпионами испанцами (0:1).