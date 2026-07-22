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«Я считаю, что его время вышло». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас — о Джанни Инфантино

«Я считаю, что его время вышло». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас — о Джанни Инфантино
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал работу президента ФИФА Джанни Инфантино.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я считаю, что его время вышло. Однако он пользуется поддержкой системы, федераций, так что добавить особо нечего, верно? Нет кандидата от оппозиции, никто не хочет баллотироваться только для того, чтобы проиграть. Это система, и она прогнила до основания. Он не должен оставаться у власти, но при нынешнем положении дел он не уйдет. За последние несколько дней здесь, в Америке, я слышал много людей, которые выступают против Инфантино, не согласны с тем, что он делает. Они говорят об этом, но ничего не делают. Я не знаю, что хуже — молчание или соучастие, потому что те, кто хранит молчание, прекрасно осознают, какой ущерб наносят футболу», — приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.

В финальном матче чемпионата мира 2026 года Испания переиграла Аргентину (1:0 д. в.) и стала обладателем трофея во второй раз в своей истории.

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