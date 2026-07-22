«Вас это удивляет? Меня — нет». Руни — драке после финала ЧМ-2026

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал поведение игроков сборной Аргентины после финального матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1, д.в.).

«Вас это удивляет? Меня — нет. Мы уже видели такое от Аргентины раньше. Это просто не та реакция, которую хочется видеть. Мы наблюдали похожее поведение после того, как они выбили Англию в предыдущем раунде.

Это печально. Если вы проиграли футбольный матч, нужно достойно принять поражение и уйти с поля. С их стороны это выглядит очень плохо», — приводит слова Руни BBC.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.