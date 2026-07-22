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«Вас это удивляет? Меня — нет». Руни — драке после финала ЧМ-2026

«Вас это удивляет? Меня — нет». Руни — драке после финала ЧМ-2026
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Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал поведение игроков сборной Аргентины после финального матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1, д.в.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Вас это удивляет? Меня — нет. Мы уже видели такое от Аргентины раньше. Это просто не та реакция, которую хочется видеть. Мы наблюдали похожее поведение после того, как они выбили Англию в предыдущем раунде.
Это печально. Если вы проиграли футбольный матч, нужно достойно принять поражение и уйти с поля. С их стороны это выглядит очень плохо», — приводит слова Руни BBC.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счётом 0:1. После финального свистка на поле случилась потасовка с участием Паредеса. Сначала аргентинец схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

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