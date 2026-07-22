«Арсенал» возобновил переговоры по трансферу Нико Уильямса — TEAMtalk

Лондонский «Арсенал» вновь рассматривает возможность подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, спортивный директор «канониров» Андреа Берта провёл переговоры по поводу возможного перехода 23-летнего футболиста. Уильямс стал одним из главных героев победы Испании на чемпионате мира, отдав результативную передачу в финале против Аргентины. При этом его клубный сезон был осложнён травмами, из-за которых он провёл лишь 20 матчей Ла Лиги в старте.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан на долгий срок, однако в соглашении прописана сумма выкупа около € 90 млн. За баскский клуб испанец провёл 199 матчей, набрав 74 (37 голов и 37 передач) результативных действия.