15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри повторил достижение, которое покорялось лишь троим европейцам в истории футбола

Родри повторил достижение, которое покорялось лишь троим европейцам в истории футбола
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и капитан национальной команды Испании Родри после титула на чемпионате мира 2026 года повторил достижение, которое покорялось лишь троим европейцам в истории футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Как сообщает статистический портал 365Score, Родри стал четвёртым игроком в истории, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». До него это достижение среди игроков из Европы устанавливали только немцы Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр, а также француз Зинедин Зидан.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания была сильнее Аргентины со счётом 1:0. Родри по итогам соревнования был признан лучшим игроком турнира. В 2024 году Испания выигрывали чемпионат Европы. Родри также становился лучшим игроком соревнований. По итогам 2024 года испанца наградили «Золотым мячом» — призом лучшему игроку футбольного года. Кроме того, в 2023-м Родри вместе с «Манчестер Сити» взял главный еврокубковый турнир клубов.

Материалы по теме
«Барселона» начнёт переговоры по трансферу чемпиона мира Лапорта на этой неделе — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android