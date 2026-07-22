Родри повторил достижение, которое покорялось лишь троим европейцам в истории футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» и капитан национальной команды Испании Родри после титула на чемпионате мира 2026 года повторил достижение, которое покорялось лишь троим европейцам в истории футбола.

Как сообщает статистический портал 365Score, Родри стал четвёртым игроком в истории, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». До него это достижение среди игроков из Европы устанавливали только немцы Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр, а также француз Зинедин Зидан.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания была сильнее Аргентины со счётом 1:0. Родри по итогам соревнования был признан лучшим игроком турнира. В 2024 году Испания выигрывали чемпионат Европы. Родри также становился лучшим игроком соревнований. По итогам 2024 года испанца наградили «Золотым мячом» — призом лучшему игроку футбольного года. Кроме того, в 2023-м Родри вместе с «Манчестер Сити» взял главный еврокубковый турнир клубов.