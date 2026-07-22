Сафонов начал подготовку к новому сезону в «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому футбольному сезону. Об этом сообщила жена игрока Марина Кондратюк в своём телеграм-канале.

Блогер опубликовала пост, в котором отметила, что Сафонов начал тренироваться ещё во время отпуска в Москве: «Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу.

Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве. А я, буду честна, мечтаю хотя бы о паре дней тишины и спокойствия, поэтому завтра план такой: встать пораньше, вымыть дом, разобрать чемоданы, съездить за продуктами, приготовить поесть, постирать, выстирать все игрушки Морти и вечером обязательно кардио, потому что сегодня было примерно ноль активности. Послезавтра заберу мальчишку и мы наконец-то пойдём вместе на вечернюю прогулку. Соскучилась по хвостику. И по своей привычной жизнь в пригороде, где нет абсолютно никакой суеты».

В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых он завершил без пропущенных мячей. По итогам минувшей кампании Матвей во второй раз в карьере завоевал Лигу чемпионов и титул чемпиона Франции, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.