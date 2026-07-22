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Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026

Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026
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Футболисты сборной Испании Фабиан Руис и Гави получили помидоры в честь победы сборной Испании на ЧМ-2026, об этом сообщает Andalucía Información.

Спортсмены вернулись на родину и удостоились торжественного приёма в родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. По местной традиции, спортсменам за их достижение предоставили порцию помидоров, равную их весу.

Фабиан Руис и Гави получают томаты в дар

Фабиан Руис и Гави получают томаты в дар

Фото: из соцсетей

Гави получил 68,5 кг томатов, а Фабиан Руис – 84,5 кг.

На торжественной церемонии также присутствовал Хесус Навас, еще один чемпион мира из Лос-Паласьос-и-Вильяфранка. Футболисты сделали совместную фотографию.

Примечательно, что в 2024 году после победы Испании на чемпионате Европы Навас получил 64,7 кг помидоров, а Руис – 83,2 кг.

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