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США заблокировали более тысячи доменов за пиратские трансляции ЧМ-2026

США заблокировали более тысячи доменов за пиратские трансляции ЧМ-2026
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Американские власти провели масштабную операцию против нелегального распространения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило министерство юстиции США.

«Министерство юстиции США объявило об успешном изъятии более одной тысячи доменов, которые использовались для несанкционированной трансляции матчей финальной части чемпионата мира по футболу ФИФА в нарушение американского законодательства об авторском праве», — сказано в заявлении на сайте минюста.

По данным ведомства, сайты использовались для показа матчей финальной части ЧМ-2026 без разрешения правообладателей и с нарушением законодательства об авторских правах. Изъятие доменов прошло в рамках трёх отдельных операций. Одна из них была проведена в конце июня, когда власти закрыли доступ почти к 400 ресурсам.

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