Трамп заявил, что США провели самый успешный чемпионат мира по футболу в истории

Президент США Дональд Трамп сказал, что США провели самый успешный чемпионат мира по футболу в истории. Также игры мирового первенства принимали Мексика и Канада.

«Я не хотел говорить перед финалом, как хорошо всё проходит, потому что никогда не знаешь [что может случиться дальше]. Но мы только что провели самый успешный чемпионат мира в истории, его выручка была в пять раз выше, чем у любого другого чемпионата мира. Я с нетерпением жду повторения, но я думаю, что у нас не получится провести следующий розыгрыш», – сказал Трамп в эфире Fox News.

Матчи чемпионата мира – 2026 прошли в 11 городах США. Игры мирового первенства прошли в следующих американских городах: Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл.