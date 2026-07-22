15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе

Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе
Комментарии

Гильермо Очоа, которого многие считают одним из величайших вратарей в истории мексиканского футбола, во вторник объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе высокого уровня, поставив точку в 22-летнем пути.

«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всё!», — написал Очоа в своих социальных сетях.

На клубном уровне Очоа завоевал чемпионский титул с «Америкой» в турнире Клаусура-2005, а также выиграл Кубок Бельгии в составе «Стандарда» из Льежа.

На международной арене он помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио-2020.

Материалы по теме
«Это была главная привилегия в моей жизни». Очоа — о выступлении за сборную Мексики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android