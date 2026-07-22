Гильермо Очоа объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе

Гильермо Очоа, которого многие считают одним из величайших вратарей в истории мексиканского футбола, во вторник объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе высокого уровня, поставив точку в 22-летнем пути.

«Я и представить себе не мог, как далеко меня может завести мечта. Сегодня я могу лишь с гордостью оглянуться назад и сказать: Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был со мной на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и уверенность в том, что я отдал все ради Мексики. То, что мы пережили, никто не сможет у нас отнять. От всего сердца благодарю вас за всё!», — написал Очоа в своих социальных сетях.

На клубном уровне Очоа завоевал чемпионский титул с «Америкой» в турнире Клаусура-2005, а также выиграл Кубок Бельгии в составе «Стандарда» из Льежа.

На международной арене он помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио-2020.