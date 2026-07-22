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Во время чемпионского парада Испании в игрока «Реала» Кукурелью бросили флаг «Атлетико»

Во время чемпионского парада Испании в игрока «Реала» Кукурелью бросили флаг «Атлетико»
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Во время чемпионского парада сборной Испании в Мадриде произошел курьёзный эпизод с участием защитника Марка Кукурельи.

Когда автобус с чемпионами мира проезжал по улицам города, один из фанатов бросил в футболиста флаг мадридского «Атлетико». Он прилетел прямо на руку игроку.

Новичок «Реала» явно остался недоволен произошедшим и что-то раздражённо высказал. Однако находившихся рядом игроков «Атлетико» Маркоса Льоренте и Алекса Баэну эта ситуация наоборот рассмешила.

Примечательно, что этим летом «Реал» опередил «Атлетико» в борьбе за Кукурелью. Защитник был приобретён «Мадридом» у «Челси» за € 60 млн с учётом бонусов.

Ранее Кукурелья исполнил песенку про себя после победы Испании на ЧМ-2026.

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