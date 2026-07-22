«Ливерпуль» подписал одного из самых талантливых футболистов Колумбии

«Ливерпуль» продолжает инвестировать в молодых футболистов. Английский клуб завершил сделку по переходу 17-летнего атакующего полузащитника Самуэля Мартинеса из колумбийского «Атлетико Насьональ». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый игрок пополнит систему академии мерсисайдцев перед стартом сезона-2027/28. Мартинес считается одним из самых перспективных молодых футболистов Колумбии.

В апреле Самуэль помог юношеской сборной страны выиграть чемпионат Южной Америки U17, приняв участие во всех шести матчах турнира. На его счету три результативные передачи, в том числе в полуфинале с Бразилией и финале против Аргентины.