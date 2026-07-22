15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» подписал одного из самых талантливых футболистов Колумбии

«Ливерпуль» подписал одного из самых талантливых футболистов Колумбии
Комментарии

«Ливерпуль» продолжает инвестировать в молодых футболистов. Английский клуб завершил сделку по переходу 17-летнего атакующего полузащитника Самуэля Мартинеса из колумбийского «Атлетико Насьональ». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый игрок пополнит систему академии мерсисайдцев перед стартом сезона-2027/28. Мартинес считается одним из самых перспективных молодых футболистов Колумбии.

В апреле Самуэль помог юношеской сборной страны выиграть чемпионат Южной Америки U17, приняв участие во всех шести матчах турнира. На его счету три результативные передачи, в том числе в полуфинале с Бразилией и финале против Аргентины.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о продлении контракта Собослаи с клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android