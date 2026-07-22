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Международная ассоциация спортивной прессы огласила имена десяти лучших игроков ЧМ-2026

Международная ассоциация спортивной прессы огласила имена десяти лучших игроков ЧМ-2026
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Лучшим игроком чемпионата мира-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании участвовали 472 репортёра из 121 страны. По его итогам 39-летний аргентинец набрал 1179 очков. Месси завершил турнир с восемью забитыми мячами и стал вторым в списке лучших бомбардиров мирового первенства.

Второе место занял француз Килиан Мбаппе, получивший 717 баллов, форвард забил 10 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

Третьим стал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, в активе которого 470 очков.

Четвёртое место занял Эрлинг Холанд из Норвегии (460), пятое – испанец Ламин Ямаль (304). Признанный лучшим игроком турнира Родри из Испании – на шестом месте (285), голкипер Кабо-Верде Возинья – на седьмом (189).

Замыкают десятку Гарри Кейн из Англии (130), Микель Оярсабаль из Испании (118) и Майкл Олисе (91) из Франции.

Чемпионом мира 2026 года стала Испания, в финале обыгравшая Аргентину (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
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