Ираола не смог сказать, сколько игроков «Ливерпуль» подпишет до конца трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола ответил на вопрос том, есть ли у него понимание, сколько игроков ещё нужно подписать до закрытия трансферного окна.

«Думаю, сейчас сложно назвать какое-то конкретное число, пока трансферное окно открыто. Нужно всегда быть готовыми к новым возможностям, которые позволят усилить состав. Есть очевидные позиции, которые нам необходимо укрепить. Например, вингер — нам определённо нужен игрок на эту позицию.

Но есть и другие моменты, которые предстоит оценить: какие варианты предлагает рынок, сколько они стоят, а также как мы оцениваем футболистов, уже находящихся в команде. У нас есть несколько непростых позиций из-за травмированных игроков. Мы доверяем этим футболистам, но пока ситуация далека от идеальной. Поэтому всё будет зависеть от множества факторов», — приводит слова Ираолы пресс-служба «Ливерпуля».

Ираола возглавил «Ливерпуль» в летнее межсезонье. Под его руководством «Борнмут» в минувшем сезоне финишировал на шестом месте в АПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.