«Аргентина играла как мешок с дерьмом». Невилл — о сборной в финале ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл подверг критике сборную Аргентины в финале ЧМ-2026.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

«Давайте проясним: они играли очень плохо. Надо отдать им должное за то, что они так долго продержались. Молодцы. Но они играли как мешок с дерьмом.

Порой если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Мы увидели очень слабое выступление. Иногда они играли плохо, но за счёт прекрасной внутрикомандной «химии» и бойцовского духа проходили дальше. И у них в атаке играет невероятный футболист [Лионель Месси], который тащит их вперёд. Без него, как я говорил еще на прошлом турнире, этой команде было бы тяжело дойти до полуфинала», – сказал Невилл в шоу The Overlap.