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«Аргентина играла как мешок с дерьмом». Невилл — о сборной в финале ЧМ-2026

«Аргентина играла как мешок с дерьмом». Невилл — о сборной в финале ЧМ-2026
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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл подверг критике сборную Аргентины в финале ЧМ-2026.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Давайте проясним: они играли очень плохо. Надо отдать им должное за то, что они так долго продержались. Молодцы. Но они играли как мешок с дерьмом.

Порой если что-то выглядит как дерьмо и пахнет как дерьмо, то это дерьмо. Мы увидели очень слабое выступление. Иногда они играли плохо, но за счёт прекрасной внутрикомандной «химии» и бойцовского духа проходили дальше. И у них в атаке играет невероятный футболист [Лионель Месси], который тащит их вперёд. Без него, как я говорил еще на прошлом турнире, этой команде было бы тяжело дойти до полуфинала», – сказал Невилл в шоу The Overlap.

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