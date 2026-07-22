Видео с финала ЧМ-2026 с BTS стало самым просматриваемым за всю историю — 300 млн за сутки

Видео стримера IShowSpeed со встречей с южнокорейской группой BTS установило рекорд по просмотрам в соцсетях за первые 24 часа, об этом сообщает Pop Core.

За сутки ролик набрал 300 млн просмотров.

Напомним, стример выступил на церемонии открытия финала ЧМ-2026, а BTS исполнили песню в перерыве матча.

По ходу второго тайма финала между Испанией и Аргентиной стримеру сообщили, что участники BTS находятся в коридоре рядом с его ложей. IShowSpeed сразу отправился к музыкантам и эмоционально отреагировал на встречу: начал кричать и обнимать участников группы. Затем стример исполнил заднее сальто и сфотографировался с BTS.

IShowSpeed — один из самых популярных стримеров в мире и давний поклонник Криштиану Роналду. На его YouTube-канал подписаны 59,2 млн человек.